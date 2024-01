JP Morgan Chase & Co.

Boeing Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing ach einem Zwischenfall auf einem Flug mit dem Modell 737-9 Max auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar belassen. "Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass die Hauptaufgabe von Boeing in den nächsten zwei Jahren darin besteht, die Produktion und Auslieferung der Modelle 737 und 787 zu steigern", schrieb Analyst Seth Seifman in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Probleme mit dem 737-9 Max seien in dieser Hinsicht nicht hilfreich, aber das Ausmaß der Auswirkungen sei noch nicht klar und es gebe eine Reihe möglicher Folgen./tih/he

