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BP Aktie

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5,40 EUR -0,02 EUR -0,42 %
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Marktkap. 84,78 Mrd. EUR

KGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
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Symbol BPAQF

Goldman Sachs Group Inc.

BP Buy

08:16 Uhr
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
5,40 EUR -0,02 EUR -0,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 680 auf 650 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Schätzungen am Mittwoch an die Öl-Futures an. Seine Ergebnisprognosen im europäischen Ölsektor sinken für 2026 und 2027 im Schnitt um 6 und 3 Prozent./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 06:08 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Buy

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
6,50 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,67 £		 Abst. Kursziel*:
39,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michele della Vigna 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,66 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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