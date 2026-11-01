BP Aktie
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Marktkap. 116,17 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
AI Analyse
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 720 auf 760 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Briten hätten im dritten Quartal stark abgeschnitten, schrieb Michele della Vigna am Freitagabend. Mit dem Kapitalmarkttag im Dezember warte der nächste Kurstreiber./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 21:01 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Buy
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
7,60 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
6,21 £
|Abst. Kursziel*:
22,44%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
6,14 £
|Abst. Kursziel aktuell:
23,76%
|
Analyst Name:
Michele della Vigna
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,94 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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