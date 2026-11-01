Goldman Sachs Group Inc.

BP Buy

14:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 720 auf 760 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Briten hätten im dritten Quartal stark abgeschnitten, schrieb Michele della Vigna am Freitagabend. Mit dem Kapitalmarkttag im Dezember warte der nächste Kurstreiber./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 21:01 / CET

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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