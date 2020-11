NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Pence belassen. Das zweite Quartal des Ölkonzerns habe über den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Jason Gammel in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./mf/edh