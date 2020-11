NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Pence belassen. Der Ölkonzern habe ambitionierte Ziele für seine Kohle-Geschäfte, die kostspielig sein und viele Risiken bergen dürften, schrieb Analyst Jason Gammel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/bek