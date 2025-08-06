Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BP von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 385 auf 500 Pence angehoben. Henry Tarr verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die deutlich besser als erwartet ausgefallenen Zahlen des Öl- und Gaskonzerns zum zweiten Quartal sowie auf den Bereich Exploration und hier insbesondere auf das Potenzial des Bumerangue-Feldes in Brasilien. Hauptgrund für den verbesserten Ausblick sei der freie Barmittelzufluss, der durch geringere Investitionen, Fortschritte beim Kostensenkungsprogramm und die Erholung des Downstream-Geschäfts (nachgelagerte Aktivitäten) unterstützt werde./rob/ck/bek

