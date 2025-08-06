BP Aktie
Marktkap. 74,59 Mrd. EURKGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BP von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 385 auf 500 Pence angehoben. Henry Tarr verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die deutlich besser als erwartet ausgefallenen Zahlen des Öl- und Gaskonzerns zum zweiten Quartal sowie auf den Bereich Exploration und hier insbesondere auf das Potenzial des Bumerangue-Feldes in Brasilien. Hauptgrund für den verbesserten Ausblick sei der freie Barmittelzufluss, der durch geringere Investitionen, Fortschritte beim Kostensenkungsprogramm und die Erholung des Downstream-Geschäfts (nachgelagerte Aktivitäten) unterstützt werde./rob/ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 16:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Buy
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
5,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
4,30 £
|Abst. Kursziel*:
16,18%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,57 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
