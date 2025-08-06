DAX 23.924 +0,3%ESt50 5.263 +0,3%Top 10 Crypto 15,75 +2,2%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 98.154 -0,5%Euro 1,1678 +0,2%Öl 67,31 +0,5%Gold 3.386 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Zalando ZAL111 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Amazon 906866 RENK RENK73 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliche US-Chip-Zölle im Blick: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen fest -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Sony-Aktie im Aufwind: Sony erwartet geringere Belastung durch US-Zölle - Gewinnausblick steigt Sony-Aktie im Aufwind: Sony erwartet geringere Belastung durch US-Zölle - Gewinnausblick steigt
Toyota-Aktie fällt: Toyota streicht Gewinnprognose deutlich zusammen Toyota-Aktie fällt: Toyota streicht Gewinnprognose deutlich zusammen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BP Aktie

Kaufen
Verkaufen
BP Aktien-Sparplan
4,90 EUR +0,05 EUR +0,94 %
STU
4,57 CHF +0,11 CHF +2,47 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 74,59 Mrd. EUR

KGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850517

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0007980591

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BPAQF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

BP Buy

08:11 Uhr
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
4,90 EUR 0,05 EUR 0,94%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BP von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 385 auf 500 Pence angehoben. Henry Tarr verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die deutlich besser als erwartet ausgefallenen Zahlen des Öl- und Gaskonzerns zum zweiten Quartal sowie auf den Bereich Exploration und hier insbesondere auf das Potenzial des Bumerangue-Feldes in Brasilien. Hauptgrund für den verbesserten Ausblick sei der freie Barmittelzufluss, der durch geringere Investitionen, Fortschritte beim Kostensenkungsprogramm und die Erholung des Downstream-Geschäfts (nachgelagerte Aktivitäten) unterstützt werde./rob/ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 16:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Buy

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
5,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,30 £		 Abst. Kursziel*:
16,18%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,57 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

08:11 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.25 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 BP Neutral UBS AG
05.08.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
05.08.25 BP Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

dpa-afx Sparmaßnahmen helfen BP-Aktie höher: BP erleidet Rückgang beim Gewinn - allerdings weniger drastisch als gedacht BP-Aktie höher: BP erleidet Rückgang beim Gewinn - allerdings weniger drastisch als gedacht
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten
finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100 schlussendlich freundlich
finanzen.net BP Aktie News: BP am Mittwochnachmittag fester
finanzen.net Freundlicher Handel: FTSE 100 nachmittags stärker
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste
finanzen.net Pluszeichen in London: FTSE 100 steigt am Mittag
finanzen.net Optimismus in Europa: mittags Gewinne im STOXX 50
finanzen.net BP Aktie News: BP am Mittag stärker
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- EnerCom, Inc./
PR Newswire EnerCom Announces Andrew Rapp, Senior Advisor in the U.S. Department of Energy, as Keynote Speaker on August 18th at EnerCom's 30th Anniversary Energy Investment Conference
Benzinga BP Maintains Outlook, Hikes Dividend And Rolls Out $750 Million Share Buyback
RTE.ie BP profit beats expectations, raises dividend
Zacks Stay Ahead of the Game With BP (BP) Q2 Earnings: Wall Street's Insights on Key Metrics
reNEWS JERA and BP launch 13GW offshore wind JV
Financial Times BP to report on cost cuts as activist investor Elliott steps up pressure
PR Newswire Energy Transition Meets Emerging Tech on August 20th at EnerCom's 30th Anniversary Energy Investment Conference
RSS Feed
BP plc (British Petrol) zu myNews hinzufügen