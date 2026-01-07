BP Aktie
Marktkap. 84,59 Mrd. EURKGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BP nach Zahlen mit einem Kursziel von 520 Pence auf "Buy" belassen. Die Kennziffern des Ölkonzerns hätten den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Henry Tarr am Dienstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BP Buy
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
5,20 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
4,54 £
|Abst. Kursziel*:
14,44%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
4,48 £
|Abst. Kursziel aktuell:
15,98%
|
Analyst Name:
Henry Tarr
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,95 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
