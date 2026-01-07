Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

BP Buy

11:56 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BP nach Zahlen mit einem Kursziel von 520 Pence auf "Buy" belassen. Die Kennziffern des Ölkonzerns hätten den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Henry Tarr am Dienstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

