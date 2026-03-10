BP Aktie
Marktkap. 88,79 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,66%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 520 Pence auf "Buy" belassen. Bis zu einer Öffnung der Straße von Hormus dürfte die Ölknappheit ausgeprägt bleiben, schrieb Henry Tarr am Dienstagabend. Der Schlüssel für eine Entspannung der Lage sei also eine Öffnung der Meeresenge. Wegen der Knappheit an Flüssiggas blieben die Preise hierfür in Europa auf hohem Niveau./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com
