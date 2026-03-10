DAX 23.553 -1,7%ESt50 5.760 -1,3%MSCI World 4.428 -0,2%Top 10 Crypto 9,0975 +0,0%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 59.861 -0,6%Euro 1,1588 -0,2%Öl 91,78 +0,4%Gold 5.180 -0,2%
Souveräne Drohnenabwehr: DroneShield startet eigene Fertigung in der Europäischen Union - Aktie höher
BioNTech-Aktie im Rebound: Anleger und Experten suchen Gründe für den Schockabgang der Gründer
BP Aktie

BP Aktien-Sparplan
5,85 EUR +0,11 EUR +1,83 %
STU
5,07 GBP +0,08 GBP +1,55 %
LSE
Marktkap. 88,79 Mrd. EUR

KGV 1.664,62 Div. Rendite 5,66%
WKN 850517

ISIN GB0007980591

Symbol BPAQF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

BP Buy

12:41 Uhr

BP Buy

12:41 Uhr
BP Buy
BP plc (British Petrol)
5,85 EUR 0,11 EUR 1,83%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 520 Pence auf "Buy" belassen. Bis zu einer Öffnung der Straße von Hormus dürfte die Ölknappheit ausgeprägt bleiben, schrieb Henry Tarr am Dienstagabend. Der Schlüssel für eine Entspannung der Lage sei also eine Öffnung der Meeresenge. Wegen der Knappheit an Flüssiggas blieben die Preise hierfür in Europa auf hohem Niveau./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Buy

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
5,20 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,04 £		 Abst. Kursziel*:
3,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
5,07 £		 Abst. Kursziel aktuell:
2,50%
Analyst Name:
Henry Tarr 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,09 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

12:41 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.03.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.03.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

finanzen.net Lukrativer BP-Einstieg? FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätte eine Investition in BP von vor 5 Jahren abgeworfen FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätte eine Investition in BP von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag im Minus
finanzen.net BP Aktie News: BP macht am Mittwochmittag Boden gut
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Start
finanzen.net BP Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von BP
finanzen.net Dienstagshandel in London: FTSE 100 schlussendlich mit grünen Vorzeichen
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 steigt schlussendlich
finanzen.net BP Aktie News: BP am Nachmittag mit Einbußen
finanzen.net FTSE 100 aktuell: Das macht der FTSE 100 aktuell
Financial Times Green investors threaten BP with legal action over rejected resolution
Financial Times Green investors threaten BP with legal action over rejected resolution
reNEWS Interocean signs JERA Nex bp marine deal
Zacks Is Trending Stock BP p.l.c. (BP) a Buy Now?
reNEWS bp and Iberdrola near completion of hydrogen plant
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around BP PLC?
Zacks BP p.l.c. (BP) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
reNEWS Lightsource bp wins CfD for Hett Moor
