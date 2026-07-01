BP Aktie
Marktkap. 82,16 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP von 700 auf 590 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der jüngste starke Rückgang der Ölpreise berge Abwärtsrisiken für seine Gewinnschätzungen bis 2027, schrieb Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Fortschritte bei der Schuldenreduzierung blieben für den britischen Ölkonzern von entscheidender Bedeutung./la/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Buy
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
5,90 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
4,64 £
|Abst. Kursziel*:
27,29%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
4,65 £
|Abst. Kursziel aktuell:
27,02%
|
Analyst Name:
Henry Tarr
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,24 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|13:36
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:56
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
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|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:56
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|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.26
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|RBC Capital Markets
|01.07.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.