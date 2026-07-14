BP Aktie
Marktkap. 91,48 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP nach den Eckdaten von 590 auf 600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Henry Tarr hob am Dienstag das starke Raffinerie- und Vertriebsgeschäft des Öl- und Gaskonzerns hervor sowie ein weiteres herausragendes Quartal im Handelsbereich. Das Ergebnis je Aktie im zweiten Quartal dürfte die Erwartungen entsprechend übertreffen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 16:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Buy
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
6,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,16 £
|Abst. Kursziel*:
16,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Henry Tarr
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,21 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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