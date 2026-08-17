Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

BP Buy

08:26 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP von 600 auf 605 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Öl- und Gaskonzern sei eine weiter sinkende Nettoverschuldung absehbar, schrieb Henry Tarr in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Verkäufe von Beteiligungen und das Freiwerden von Betriebskapital dürften dazu beitragen. Teilverkäufe für sechs Milliarden US-Dollar und mehr im kommenden Jahr sprächen zudem für eine Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 20:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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