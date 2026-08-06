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Symbol BPAQF

UBS AG

BP Buy

05.08.26
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
6,03 EUR -0,08 EUR -1,23%
Charts| News| Analysen
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Die Selbsthilfemaßnahmen des Öl- und Gaskonzerns zeigten Wirkung, schrieb Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alle Geschäftsbereiche hätten sich besser entwickelt als angenommen. Es gebe weiteres Potenzial in puncto Verschuldung, Kostensenkungen und Änderungen im Konzernportfolio./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 17:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Buy

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
6,75 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,28 £		 Abst. Kursziel*:
27,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,22 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

05.08.26 BP Buy UBS AG
05.08.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.08.26 BP Outperform RBC Capital Markets
03.08.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
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