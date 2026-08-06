BP Aktie
Marktkap. 92,9 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Die Selbsthilfemaßnahmen des Öl- und Gaskonzerns zeigten Wirkung, schrieb Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alle Geschäftsbereiche hätten sich besser entwickelt als angenommen. Es gebe weiteres Potenzial in puncto Verschuldung, Kostensenkungen und Änderungen im Konzernportfolio./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 17:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Buy
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
6,75 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,28 £
|Abst. Kursziel*:
27,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Joshua Stone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,22 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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