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Symbol BPAQF

AI Analyse

UBS AG

BP Buy

14:31 Uhr
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BP nach Zahlen zum dritten Quartal von 700 auf 725 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe in diesem Jahr das dritte Quartal in Folge die Erwartungen übertroffen, schrieb Joshua Stone in einer Studie am Montag. Das bereinigte Nettoergebnis habe im dritten Jahresviertel die Konsensschätzung um 15 Prozent übertroffen./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 16:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Buy

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
7,25 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
6,20 £		 Abst. Kursziel*:
16,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
6,14 £		 Abst. Kursziel aktuell:
18,02%
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,94 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

14:31 BP Buy UBS AG
13:26 BP Kaufen DZ BANK
10:51 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.26 BP Outperform RBC Capital Markets
30.10.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
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