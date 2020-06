NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat die BP-Aktie trotz der Bekanntgabe von Abschreibungen in Milliardenhöhe auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Der Öl-Großkonzern treibe seinen Wandel auch durch diese Krise hindurch voran, hin zu einem großen Energiekonzern, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daraus werde BP profitabler hervorgehen und dürfte künftig auch mehr Barmittel erwirtschaften. Die wegen geringerer Öl- und Gaspreise angekündigten Belastungen seien ein Schritt in die Richtung einer solchen neuen BP, die unter anderem weniger kapitalintensiv sein werde./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2020 / 18:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.