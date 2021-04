NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von BP nach Quartalszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 470 Pence belassen. Der Gewinn bezogen auf die Wiederbeschaffungskosten liege um fast ein Drittel über der vom Ölkonzern selbst veröffentlichten Konsensschätzung, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der bereinigte Nettogewinn hinsichtlich dieser Bezugsgröße liege sogar um 60 Prozent über der entsprechenden Markterwartung./bek/ajx