BP Aktie
Marktkap. 101,64 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 650 Pence auf "Hold" belassen. Analyst Mark Wilson passte seine Schätzungen für die europäischen Ölkonzerne am Mittwoch nach der Berichtssaison zum ersten Quartal an. Die Konzerne ließen den Preisauftrieb durch den Nahost-Krieg direkt in die Stärkung ihrer Bilanzen fließen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 15:21 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Hold
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
6,50 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
5,64 £
|Abst. Kursziel*:
15,31%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,69 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|09:06
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|BP Buy
|UBS AG
|29.04.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|09:06
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|BP Buy
|UBS AG
|29.04.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|BP Buy
|UBS AG
|29.04.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|BP Kaufen
|DZ BANK
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.04.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets