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Symbol BPAQF

Jefferies & Company Inc.

BP Hold

09:06 Uhr
BP Hold
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
6,49 EUR 0,03 EUR 0,40%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 650 Pence auf "Hold" belassen. Analyst Mark Wilson passte seine Schätzungen für die europäischen Ölkonzerne am Mittwoch nach der Berichtssaison zum ersten Quartal an. Die Konzerne ließen den Preisauftrieb durch den Nahost-Krieg direkt in die Stärkung ihrer Bilanzen fließen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 15:21 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Hold

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
6,50 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
5,64 £		 Abst. Kursziel*:
15,31%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,69 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

09:06 BP Hold Jefferies & Company Inc.
11.05.26 BP Outperform RBC Capital Markets
08.05.26 BP Buy UBS AG
29.04.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.04.26 BP Overweight Barclays Capital
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