NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BP nach Zahlen des Ölkonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 Pence belassen. Das Schlussquartal 2020 habe durch die Bank enttäuscht, während der Ausblick auf 2021 den Konsensschätzungen entspreche, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/ag