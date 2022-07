NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP von 400 auf 420 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Giacomo Romeo passte in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison im Ölsektor seine Erwartungen an die aktuellen Marktbedingungen an, die geprägt seien von knapper Öl- und Gasverfügbarkeit. Er rechnet damit, dass auch die Aktionäre über Dividenden davon profitieren werden, allen voran bei Shell./tih/ajx