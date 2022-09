NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP von 420 auf 490 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Im dritten Quartal dürften die Gewinne der Ölkonzerne erstmals seit sechs Quartalen nicht weiter steigen, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. BP laufe zudem Gefahr, im Umbau weg von Öl und Gas zu radikal vorzugehen./jcf/zb