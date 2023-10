Jefferies & Company Inc.

BP Hold

12:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BP nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 530 Pence belassen. Alle wichtigen Kennziffern des Öl- und Gaskonzerns hätten negativ überrascht, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das unveränderte Aktienrückkaufprogramm dürfte zudem die Optimisten enttäuschen, die nach dem Weggang des Chefs auf steigende Ausschüttungen gehofft hätten./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2023 / 04:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2023 / 04:22 / ET

