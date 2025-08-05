BP Aktie
Marktkap. 75,86 Mrd. EURKGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 440 Pence belassen. Die Ölmärkte bewegten sich zwar in Richtung eines Überschusses, da das Kartell Opec seine Quoten erhöhe, schrieb Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Sektorbetrachtung. Dem stehe aber aus Sicht der europäischen Ölkonzerne die erneute Knappheit auf dem Dieselmarkt gegenüber. Diese dürfte bis 2026 anhalten. Das Geschäftsmodell von BP sei derweil im Branchenvergleich zu prozyklisch, was bei schwächeren gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu stärkeren Rückgängen der Cash-Rendite führe./la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 20:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Neutral
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
4,40 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
4,24 £
|Abst. Kursziel*:
3,75%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
4,24 £
|Abst. Kursziel aktuell:
3,76%
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,59 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|09:16
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|BP Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:16
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|BP Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|BP Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|BP Neutral
|UBS AG