NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP vor Quartalszahlen von 400 auf 425 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ein schwächerer Gasmarkt und das Handelsumfeld dürften die Zahlen des Öl- und Gaskonzerns belastet haben, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Aus der Perspektive der Risiken in Relation zu den Chancen seien die BP-Aktien aber interessant./bek/stk