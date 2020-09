NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 425 Pence belassen. Nach dem Nachfragetiefpunkt im zweiten Quartal hellten sich die Aussichten der Ölkonzerne wieder auf, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. BP müsse bei der Unternehmenstransformation den Worten noch Taten folgen lassen, die Dividendenrendite spreche aber schon jetzt für die Aktie. Daher zählt Malek BP neben Total, Equinor und Galp zu seinen Favoriten im Sektor./gl/edh