NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP von 600 auf 500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Zeitpunkt, sich aus der russischen Rosneft zurückzuziehen, sei zwar alles andere als optimal, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Montag vorliegenden Studie. Doch damit stärke der Ölkonzern sein Nachhaltigkeitsprofil. Für die Aktie spreche auch die günstige Bewertung./mf/eas