Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 62 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im europäischen Sektor für Geschäftsdienstleistungen favorisiere er weiterhin wachstumsstarke Unternehmen mit Qualitätsanspruch und einer vernünftigen Bewertung, schrieb Analyst Matija Gergolet in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Interessant seien aber auch Kandidaten, die eine positive Trendwende geschafft hätten, wie der Chemikalienhändler Brenntag, und jene, die nach dem Abebben der Corona-Krise von einer Rückkehr zur Normalität profitieren würden./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2020 / 23:11 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.