NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag auf "Hold" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der veröffentlichte Gewinn je Aktie des Chemikalienhändlers habe der vorherigen Prognose entsprochen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Sonntag vorliegenden Studie. In Europa sei weiter mit einem stabilen Wachstum zu rechnen./he