NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag von 45 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vorläufige Quartalszahlen zahlreicher Unternehmen hätten eine schnellere Erholung der Wirtschaft im zweiten Quartal gezeigt als erwartet, sowie höhere Gewinnmargen, die wohl von niedrigeren Chemikalienpreisen profitiert hätten, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte hob vor diesem Hintergrund seine Gewinnerwartungen für den Chemikalienhändler Brenntag an. Er rechnet zudem damit, dass die Strategieüberprüfung bei Brenntag auch zu einem Effizienzprogramm sowie anderen Maßnahmen führen dürfte./mis/ag