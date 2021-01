NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72,50 Euro belassen. Das einfache Geld sei für die Anleger in der Chemiebranche wohl verdient, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er verwies dabei auf den Umstand, dass fast alle europäischen Chemiewerte derzeit mit einem Aufschlag auf ihre historischen Bewertungsmultiplikatoren gehandelt würden. Brenntag zählt neben Solvay, Arkema, Evonik und Synthomer aber zu seinen Empfehlungen. Er hob die Defensivqualitäten des Chemikalienhändlers hervor./ag/edh