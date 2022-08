NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Brenntag nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Der Chemikalienhändler habe die Erwartungen locker überboten, schrieb Analystin Suhasini Varanasi in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Positiv sei auch, dass Brenntag beim Ausblick optimistischer geworden sei./bek/la