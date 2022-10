NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 104 auf 96 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Suhasini Varanasi passte ihre Schätzungen für den Chemikalienhändler an die jüngsten Bewegungen am Devisenmarkt sowie an das Umfeld mit steigenden Zinsen an. Dies schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/tih