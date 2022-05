HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Brenntag von 87,50 auf 84,50 Euro reduziert, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nach den beeindruckenden Geschäftszahlen zum ersten Quartal habe er seine Schätzungen für den Chemikalienhändler moderat angehoben, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese lägen nun leicht über den Unternehmenszielen. Wegen der strikteren Geldpolitik der Notenbanken rechnet der Experte derweil nun in seinem Bewertungsmodell mit einem höheren risikolosen Zinssatz, so dass das Kursziel sinke./la/eas