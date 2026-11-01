Brenntag Aktie
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Marktkap. 8,83 Mrd. EURKGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
AI Analyse
Brenntag SE Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Brenntag von 56 auf 65 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein Team um die neuen Analysten Charles Eden und Priyanka Patel macht Anlegern in einem am Mittwoch vorliegenden Chemie-Branchenausblick auf das Jahr 2027 wenig Hoffnung auf eine zyklische Erholung, da die Herausforderungen durch strukturelle Überkapazitäten fortbestünden. Sie raten daher zu einer defensiven Positionierung mit Air Liquide als Favorit. Eine Normalisierung auf der Nachfrageseite werde es wohl geben, aber noch keine Erholung./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:56 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:56 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Hold
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
59,54 €
|Abst. Kursziel*:
9,17%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
58,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,39%
|
Analyst Name:
Charles Eden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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