Jefferies & Company Inc.

Brenntag SE Hold

09:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Hold" belassen. Der Chemikalienhändler habe im dritten Quartal ein operatives Ergebnis (Ebitda) leicht unter dem Analystenkonsens berichtet, schrieb Charles Eden am Mittwochmorgen in seiner ersten Einschätzung. Die Prognose für das Geschäftsjahr liege weitgehend im Rahmen der Erwartungen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag