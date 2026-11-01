Brenntag Aktie
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Marktkap. 8,89 Mrd. EURKGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
AI Analyse
Brenntag SE Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag anlässlich des Kapitalmarkttags mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Hold" belassen. Der Chemikalienhändler habe neue mittelfristige Ziele bekannt gegeben, schrieb Charles Eden am Donnerstag . Bei der operativen Marge (Ebitda) würden 10 Prozent in Aussicht gestellt, wobei der Konsens für 2027/2028 bei etwa 9 Prozent liege./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 03:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 03:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Hold
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
57,92 €
|Abst. Kursziel*:
12,22%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
58,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,49%
|
Analyst Name:
Charles Eden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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