Jefferies & Company Inc.

Brenntag SE Hold

11:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag anlässlich des Kapitalmarkttags mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Hold" belassen. Der Chemikalienhändler habe neue mittelfristige Ziele bekannt gegeben, schrieb Charles Eden am Donnerstag . Bei der operativen Marge (Ebitda) würden 10 Prozent in Aussicht gestellt, wobei der Konsens für 2027/2028 bei etwa 9 Prozent liege./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 03:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 03:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag