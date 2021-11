NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der Chemikalienhändler habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts wohl weiterhin starker Branchentrends seien die Aussichten intakt./la/ajx