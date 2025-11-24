Brenntag Aktie
Marktkap. 7,05 Mrd. EURKGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Brenntag von 52 auf 51 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sie sehe für den Chemikalienhändler noch kein Licht am Ende des Tunnels und rechne mit einem weiteren schwierigen Jahr, schrieb Carl Raynsford in ihrem Ausblick vom Montagnachmittag auf 2026./rob/gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Hold
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
51,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
48,97 €
|Abst. Kursziel*:
4,15%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
48,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,40%
|
Analyst Name:
Carl Raynsford
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,82 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
