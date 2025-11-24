DAX 23.239 +0,6%ESt50 5.529 +0,3%MSCI World 4.296 +0,0%Top 10 Crypto 12,15 -2,3%Nas 22.872 +2,7%Bitcoin 76.068 -0,7%Euro 1,1529 +0,0%Öl 63,00 -0,6%Gold 4.138 +0,0%
Brenntag Aktie

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Brenntag SE Hold

08:01 Uhr
Brenntag SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Brenntag von 52 auf 51 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sie sehe für den Chemikalienhändler noch kein Licht am Ende des Tunnels und rechne mit einem weiteren schwierigen Jahr, schrieb Carl Raynsford in ihrem Ausblick vom Montagnachmittag auf 2026./rob/gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag Hold

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
48,97 €		 Abst. Kursziel*:
4,15%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
48,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,40%
Analyst Name:
Carl Raynsford 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

08:01 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Brenntag Verkaufen DZ BANK
13.11.25 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
12.11.25 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Brenntag SE

finanzen.net Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag höher
finanzen.net Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE präsentiert sich am Vormittag stärker
finanzen.net Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich nachmittags leichter
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Freitagnachmittag
finanzen.net DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Brenntag SE von vor einem Jahr gekostet
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: DAX mittags im Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX im Minus
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Brenntag SE: Jens Birgersson, buy
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Brenntag SE: Richard Ridinger, buy
EQS Group EQS-DD: Brenntag SE: Richard Ridinger, buy
