Heute im Fokus
DAX fester -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy muss womöglich Bitcoin verkaufen -- Plug Power, Apple, DroneShield, BioNTech, PUMA, Bilfinger, Siemens Energy im Fokus
Top News
Durchatmen nach schwachem Dezember-Start: DAX zeigt sich in Dienstagssitzung freundlich Durchatmen nach schwachem Dezember-Start: DAX zeigt sich in Dienstagssitzung freundlich
Brenntag Aktie

Brenntag Aktien-Sparplan
49,70 EUR -0,02 EUR -0,04 %
STU
Marktkap. 7,14 Mrd. EUR

KGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH

ISIN DE000A1DAHH0

Symbol BNTGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Brenntag SE Hold

11:51 Uhr
Brenntag SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
49,70 EUR -0,02 EUR -0,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Brenntag nach einer hauseigenen Konferenz mit europäischen Unternehmen mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Hold" belassen. Beim Wachstum des Chemikalienhändlers sehe er 2026 weiter kein Licht am Ende des Tunnels, schrieb Carl Raynsford in einer Einschätzung vom Montag. Das Umfeld dürfte sich noch verschlechtern. Brenntag kontrolliere, was in seiner Macht stehe, und sei mit den geplanten Kostensenkungen auf Kurs. Mittelfristig rechnet Raynsford mit weiteren Sparmaßnahmen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Hold

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
49,48 €		 Abst. Kursziel*:
3,07%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
49,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,62%
Analyst Name:
Carl Raynsford 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

11:51 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.11.25 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Brenntag Verkaufen DZ BANK
13.11.25 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

