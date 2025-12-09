DAX 24.026 -0,6%ESt50 5.702 -0,3%MSCI World 4.402 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.254 -0,6%Euro 1,1632 +0,0%Öl 62,05 -0,1%Gold 4.199 -0,2%
Marktkap. 6,97 Mrd. EUR

KGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH

ISIN DE000A1DAHH0

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Brenntag SE Hold

13:16 Uhr
Brenntag SE Hold
Brenntag SE
Brenntag SE
47,66 EUR -0,35 EUR -0,73%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Brenntag von 51 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Carl Raynsford zog am Dienstagnachmittag sein Fazit aus einer Investorenkonferenz Anfang des Monats, auf dem auch der Chemikalienhändler vertreten war. Sein Favorit ist die Schweizer SGS. Mittelfristig setzt er vor allem auf IMCD./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 16:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Brenntag Hold

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Kursziel: 48,00 €
48,00 €
Rating jetzt: Hold
Hold		 Kurs*:
47,46 €		 Abst. Kursziel*:
1,14%
Rating vorher: Hold
Hold		 Kurs aktuell:
47,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,71%
Analyst Name:
Carl Raynsford 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

