Brenntag Aktie
Marktkap. 6,97 Mrd. EURKGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Brenntag von 51 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Carl Raynsford zog am Dienstagnachmittag sein Fazit aus einer Investorenkonferenz Anfang des Monats, auf dem auch der Chemikalienhändler vertreten war. Sein Favorit ist die Schweizer SGS. Mittelfristig setzt er vor allem auf IMCD./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 16:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Brenntag Hold
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
47,46 €
|Abst. Kursziel*:
1,14%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
47,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,71%
|
Analyst Name:
Carl Raynsford
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
