NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag nach den jüngst vorgelegen Jahreszahlen von 72,50 auf 75,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es gebe frühe Anzeichen, dass der Chemikalienhändler im Verlauf des Zyklus solide aus eigener Kraft heraus wachsen werde, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Angetrieben werde dies wohl durch eine gesamtwirtschaftliche Erholung und das Effizienzprogrmm "Project Brenntag", das Neubewertungspotenzial eröffne./ck/tih