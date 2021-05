NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der Chemikalienhändler habe zwar positiv überrascht, doch der lediglich bestätigte Ausblick sei ein Dämpfer, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./la/ajx