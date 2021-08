NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 82 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Prognosen für den Barmittelzufluss (Free Cashflow), das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sowie den Gewinn je Aktie des Chemikalienhändlers bis 2022. Das obere Ende der vom Unternehmen angepeilten Spanne für das bereinigte operative Ergebnis in diesem Jahr könne erreicht werden./la/mis