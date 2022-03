NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag auf "Overweight" belassen. Um den aktuellen Anstieg der Rohstoffpreise abzufangen, müssten die europäischen Chemieunternehmen ihre Preise im Schnitt um mehr als zehn Prozent erhöhen, was angesichts eines voraussichtlichen Nachfragerückgangs nicht vollständig gelingen dürfte, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Wegen der kurzfristig unsicheren Aussichten sei für Anleger eine defensivere Positionierung angebracht. Chemiehändler wie Brenntag sowie Industriegase- und Düngemittelhersteller dürften in diesem Umfeld vergleichsweise besser abschneiden./tav/mis