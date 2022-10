NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi passte seine Bewertung in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht an. Er hält die Papiere des Chemikalienhändlers für sehr attraktiv bewertet./ag/nas