NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach dem Kapitalmarkttag des Chemikalienhändlers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Er habe den Eindruck, dass Brenntag noch erhebliches Potenzial berge, um sowohl die operative Effizienz als auch das Geschäftsmodell einschließlich der Preisgestaltung zu verbessern, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/gl