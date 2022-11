NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi hält eine mögliche Übernahme von Univar in einer am Montag vorliegenden Studie für strategisch attraktiv. Das daraus resultierende Potenzial für den deutschen Chemikalienhändler hänge aber letztlich von Preis und Umsetzung ab./ag/mis