NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Brenntag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi passte sein Bewertungsmodell für den Chemikalienhändler in einer Studie vom Dienstagnachmittag an die mögliche Übernahme des US-Konkurrenten Univar an. Dabei geht er nun von höheren Fremdfinanzierungskosten aus. An seiner Bewertung der Transaktion habe sich aber grundsätzlich nichts geändert: Hinter dieser stehe eine starke Logik, und sie sollte auch deutlich zum bereinigten Ergebnis (EPS) beitragen. Doch den Zeitpunkt der Übernahme, mit der eine hohe Verschuldung und eine mögliche Kapitalerhöhung in einem schwierigen Konjunkturumfeld verbunden sei, hält er weiter für nicht ideal./gl/ag