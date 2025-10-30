Brenntag Aktie
Marktkap. 6,71 Mrd. EURKGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 45,40 Euro auf "Underweight" belassen. Das Zahlenwerk sei schwach und spiegele somit anhaltende konjunkturzyklische und strukturelle Schwächen im breiteren Chemiesektor wider, schrieb Chetan Udeshi in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Allerdings liege das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) um 10 Prozent über seiner Annahme und um 2 Prozent über der Konsensschätzung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Underweight
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
45,40 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
49,72 €
|Abst. Kursziel*:
-8,69%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
49,41 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,12%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Brenntag SE
|10:01
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
