Brenntag Aktie

49,41 EUR +2,27 EUR +4,82 %
STU
Marktkap. 6,71 Mrd. EUR

KGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH

ISIN DE000A1DAHH0

Symbol BNTGF

JP Morgan Chase & Co.

Brenntag SE Underweight

10:01 Uhr
Brenntag SE Underweight
Brenntag SE
49,41 EUR 2,27 EUR 4,82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 45,40 Euro auf "Underweight" belassen. Das Zahlenwerk sei schwach und spiegele somit anhaltende konjunkturzyklische und strukturelle Schwächen im breiteren Chemiesektor wider, schrieb Chetan Udeshi in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Allerdings liege das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) um 10 Prozent über seiner Annahme und um 2 Prozent über der Konsensschätzung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

