Brenntag Aktie
Marktkap. 7,06 Mrd. EURKGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag von 45,40 auf 44 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Chemikalienhändler seien gegen die zyklischen und strukturellen Problemen der Hersteller nicht immun, auch wenn sie im schwierigen Umfeld besser zurecht kämen, schrieb Chetan Udeshi am Freitag in seinem Ausblick auf 2026. Der Ausweg aus der Branchenmalaise werde auch für sie holprig. Ein viertes Jahr mit sinkenden Erträgen sei bei Chemikalienhändlern wahrscheinlich und damit bestehe 2026 die Gefahr nochmals erheblich sinkender Konsensprognosen. Er stufte daher die Brenntag-Konkurrenten IMCD und Azelis ab./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Underweight
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
49,61 €
|Abst. Kursziel*:
-11,31%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
49,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,84%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Brenntag SE
|08:41
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|19.08.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
|04.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
|08:41
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|24.09.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Brenntag Neutral
|UBS AG