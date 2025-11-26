DAX 23.746 -0,1%ESt50 5.648 -0,1%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,38 -1,3%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.731 +0,1%Euro 1,1571 -0,2%Öl 63,55 +0,3%Gold 4.163 +0,1%
Brenntag Aktie

49,35 EUR +0,02 EUR +0,04 %
STU
Marktkap. 7,06 Mrd. EUR

KGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH

ISIN DE000A1DAHH0

Symbol BNTGF

JP Morgan Chase & Co.

Brenntag SE Underweight

08:41 Uhr
Brenntag SE Underweight
Brenntag SE
49,35 EUR 0,02 EUR 0,04%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag von 45,40 auf 44 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Chemikalienhändler seien gegen die zyklischen und strukturellen Problemen der Hersteller nicht immun, auch wenn sie im schwierigen Umfeld besser zurecht kämen, schrieb Chetan Udeshi am Freitag in seinem Ausblick auf 2026. Der Ausweg aus der Branchenmalaise werde auch für sie holprig. Ein viertes Jahr mit sinkenden Erträgen sei bei Chemikalienhändlern wahrscheinlich und damit bestehe 2026 die Gefahr nochmals erheblich sinkender Konsensprognosen. Er stufte daher die Brenntag-Konkurrenten IMCD und Azelis ab./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag Underweight

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
49,61 €		 Abst. Kursziel*:
-11,31%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
49,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,84%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

08:41 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Brenntag Verkaufen DZ BANK
13.11.25 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
12.11.25 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

