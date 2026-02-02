DAX 24.798 +1,1%ESt50 6.008 +1,0%MSCI World 4.553 +0,3%Top 10 Crypto 10,18 +0,1%Nas 23.592 +0,6%Bitcoin 66.643 -0,2%Euro 1,1820 +0,2%Öl 65,96 -0,5%Gold 4.931 +5,8%
Brenntag Aktie

50,86 EUR +0,18 EUR +0,36 %
STU
Marktkap. 7,42 Mrd. EUR

KGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH

ISIN DE000A1DAHH0

Symbol BNTGF

JP Morgan Chase & Co.

Brenntag SE Underweight

08:31 Uhr
Brenntag SE Underweight
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
50,86 EUR 0,18 EUR 0,36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag auf "Underweight" belassen. Trotz dünner Silberstreifen am Horizont, beispielsweise durch die Erholung der globalen Einkaufsmanagerindizes im Januar, bleibe die Chance auf eine Besserung der Malaise der Chemiebranche gering, schrieb Chetan Udeshi am Montag nach Auswertung aktueller Nachfrage- und Preistrends. Dies werde untermauert durch die bisherigen Ausblicke auf das erste Quartal 2026 und das Gesamtjahr, die generell die Erwartungen verfehlt hätten. Zunächst sieht Udeshi kaum Aussichten auf eine Ergebniserholung. In diesem Umfeld bleibt er extrem selektiv. Brenntag gehört zu den Werten, die er unbedingt zu meiden rät./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 19:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Underweight

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
50,94 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
50,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

