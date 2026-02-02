Brenntag Aktie
Marktkap. 7,42 Mrd. EURKGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag auf "Underweight" belassen. Trotz dünner Silberstreifen am Horizont, beispielsweise durch die Erholung der globalen Einkaufsmanagerindizes im Januar, bleibe die Chance auf eine Besserung der Malaise der Chemiebranche gering, schrieb Chetan Udeshi am Montag nach Auswertung aktueller Nachfrage- und Preistrends. Dies werde untermauert durch die bisherigen Ausblicke auf das erste Quartal 2026 und das Gesamtjahr, die generell die Erwartungen verfehlt hätten. Zunächst sieht Udeshi kaum Aussichten auf eine Ergebniserholung. In diesem Umfeld bleibt er extrem selektiv. Brenntag gehört zu den Werten, die er unbedingt zu meiden rät./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 19:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Underweight
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
50,94 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
50,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Brenntag SE
|08:31
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Brenntag Underweight
|Morgan Stanley
|18.12.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|08:31
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Brenntag Underweight
|Morgan Stanley
|18.12.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|18.12.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|19.08.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
|08:31
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Brenntag Underweight
|Morgan Stanley
|08.12.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|16.01.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)