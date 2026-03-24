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Symbol BNTGF

JP Morgan Chase & Co.

Brenntag SE Underweight

08:21 Uhr
Brenntag SE Underweight
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
55,50 EUR 0,12 EUR 0,22%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag auf "Underweight" belassen. Der Tenor der anwesenden dreizehn Top-Manager europäischer Chemiekonzerne sei verhalten optimistisch gewesen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch in seinem Kommentar zur Branchenkonferenz von JPMorgan am Vortag.

Einige hätten auf zunehmende Signale für vorgezogene Käufe oder auch Panikkäufe und bessere Preissetzungsmacht wegen Produktionsproblemen hingewiesen, vor allem im asiatisch-pazifischen Raum. Ebenso wurde auf höhere Öl- und Energiepreise durch den Nahost-Krieg verwiesen. Der Branche winke enormes Ergebnispotenzial, das in der genauen Höhe abhängig sei von der Dauer der Verwerfungen durch den Krieg und der Nachfrage-Elastizität. Mit Blick auf Chemikalienhändler gibt Udeshi aber zunächst IMCD den Vorzug vor Brenntag./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Underweight

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
56,02 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
55,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:21 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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